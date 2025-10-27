Martín Soria celebró en Roca y propuso a su hermana para la gobernación en 2027

El senador electo Martín Soria celebró en Roca, tras confirmarse su ingreso al Congreso de la Nación por Fuerza Patria. En un acto cargado de referencias familiares y territoriales, el dirigente agradeció a la militancia, cuestionó a sus adversarios políticos y propuso públicamente a su hermana, la intendenta María Emilia Soria, como futura candidata a la gobernación de Río Negro en 2027.

“Qué alegría Río Negro, mi querida General Roca, hemos dado una muestra más de lo que es ir a las urnas”, expresó Soria. “Enfrentamos a Milei y sus socios del PRO, de Macri y también a los de Weretilneck, que vinieron con la plata de los rionegrinos a comprarle la voluntad a nuestro pueblo. Escondieron a sus candidatos. El pueblo no come vidrio, Fuerza Patria se impuso en la provincia”, agregó.

Durante el acto, el senador electo destacó la unidad del peronismo rionegrino y el rol de la militancia en la fiscalización. “Nuestra ciudad vuelve a recuperar una voz en el Congreso. Dimos una muestra de lo que es capaz este peronismo cuando se une. Con Martín Doñate entendimos que el peronismo debía unirse”, señaló. También explicó que “este es un dia muy importante para el peronismo rionegrino, yo se María Emilia lo que sentiría el viejo después de esta elección, hoy empezamos a construir el camino que nos lleva al gobierno de la provincia en dos años. Este es el camino".

La intendenta María Emilia Soria acompañó el festejo y dejó una frase cargada de emoción: “Felicitaciones hermano, el gringo debe estar muy feliz”, dijo en referencia a su padre, el exintendente Carlos Soria. La propuesta de Martín Soria para que su hermana encabece la fórmula provincial en 2027 generó repercusiones dentro del espacio.

Con el 98% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria logró dos de las tres bancas en juego para el Senado: Martín Soria y Ana Marks. La tercera fue para Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza. La jornada electoral dejó definiciones clave en el mapa político rionegrino y abrió el camino para futuras disputas territoriales.