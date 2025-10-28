Corroza vuelve al Ministerio hasta diciembre: "faltó poquito para ganar, fue una ola violeta”

La flamante senadora nacional por la Neuquinidad, Julieta Corroza, hizo un balance de las elecciones nacionales del último domingo y calificó el escenario como una expresión del “efecto Milei” que arrasó en casi todo el país. “Fue una ola violeta, una ola nacional que se dio en todos los distritos. En Neuquén también se sintió. Faltó poquito para ganar, pero hicimos una excelente elección”, sostuvo en diálogo con ‘La Primera Mañana”, que se emite por AM550.

Corroza dijo que permanecerá en funciones como ministra de Desarrollo humano, Gobiernos Locales y Mujeres. hasta diciembre, cuando asuma su banca en el Senado. “Ayer volví al ministerio, porque todavía hay mucho trabajo por delante. Vamos a seguir acompañando en la gestión al gobernador Rolando Figueroa como siempre”, afirmó.

También habló de la reunión de gabinete provincial que se vivió en las últimas horas. “No hay una lectura local negativa. Y lo de Neuquén capital (donde se impuso La Libertad Avanza) no tiene que ver con la gestión de Mariano Gaido. Él sigue siendo un intendente con una alta valoración social y una gestión muy bien considerada por los vecinos”, explicó Corroza.

En cuanto a la relación con el gobernador, Corroza sostuvo que “hay un trabajo conjunto muy sólido” y que su tarea en el Senado se orientará a defender los intereses de la provincia. “Vamos a acompañar a Rolando (Figueroa) desde el Congreso nacional, porque entendemos que la Neuquinidad tiene que tener voz propia en cada debate que se viene”, concluyó.

Reunión de gabinete: volver al territorio

Por último destacó que en el marco de la reunión de gabinete Figueroa les pidió tanto a ella como al ministro de Economía Guillermo Koenig (que también tiene a su cargo Infraestructura) que vuelvan a recorrer las obras en ejecución. Además le solicitó a la ministra de educación Soledad Martínez presentar el plan de refacciones que deberán realizarse de cara al verano.

La convocatoria incluyó un repaso de los avances en infraestructura, programas sociales y políticas públicas que se implementan en distintos puntos de la provincia.

Mirá la nota completa: