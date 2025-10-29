Neuquén refuerza la seguridad con 1.350 nuevas cámaras de videovigilancia

El ministerio de Seguridad de la provincia anunció la adquisición e instalación de 1.350 nuevas cámaras de videovigilancia en las localidades de Neuquén, Plottier, Senillosa y Vista Alegre. Responde a un plan estratégico de modernización tecnológica que busca optimizar la gestión de la seguridad y ampliar la protección de los vecinos.

Estas cámaras cuentan con alta resolución, visión nocturna y funciones avanzadas de monitoreo, incluyendo dispositivos con giro y zoom (PTZ) y sistemas de lectura de patentes en accesos estratégicos. La incorporación de esta tecnología se integra a los Centros de Monitoreo existentes, reforzando la cobertura urbana, los accesos principales y las zonas de mayor circulación.

El plan contempla además la ampliación de la infraestructura de los centros de monitoreo y la integración de las nuevas cámaras al sistema provincial de seguridad, lo que permitirá un control unificado y en tiempo real de los principales corredores urbanos y accesos interurbanos.

Esta modernización tecnológica se complementa con la capacitación del personal que opera los sistemas, garantizando un uso eficiente de la información para la toma de decisiones y la respuesta inmediata ante emergencias.

Un compromiso con la "modernización de la seguridad"

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó que “esta inversión refleja nuestro compromiso con la modernización de la seguridad en toda la provincia. No solo se trata de incorporar tecnología de punta, sino de mejorar la gestión y la capacidad de respuesta de nuestras fuerzas. Con estas nuevas cámaras, ampliamos significativamente la presencia del Estado, reforzamos la prevención del delito y garantizamos mayor tranquilidad a los neuquinos.”

Asimismo, Nicolini subrayó que este plan forma parte de una estrategia integral de seguridad ciudadana, que combina la incorporación de tecnología, la formación del personal y la articulación con los municipios y fuerzas locales, consolidando un sistema de vigilancia moderno, eficiente y accesible para toda la comunidad.

Con esta iniciativa, la provincia de Neuquén consolida una red de videovigilancia avanzada, posicionándose a la vanguardia en la región en materia de seguridad urbana.