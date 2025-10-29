El clima neuquino se vuelve loco este miércoles: calor de día, viento furioso y noches heladas

De verano al invierno en un pestañeo

Si el clima fuera una persona, Neuquén estaría saliendo con alguien inestable. Este miércoles y jueves la provincia vivirá una verdadera montaña rusa térmica: el termómetro subirá hasta los 28 grados durante el día, pero al caer el sol se desplomará a 8°. Todo en cuestión de horas.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coinciden: llega aire cálido del noreste, con sol y sensación de verano, pero detrás viene el viento a arruinar la cita.

El viento, ese viejo enemigo

Porque si algo no cambia en Neuquén, es que el viento siempre gana. Podés tener el mejor día, el asado listo, la reposera al sol... y de golpe, ¡zas!, ráfagas de 60 km/h te despeinan hasta el alma.

El jueves será el día del combo completo: calorcito agradable, cielo despejado y viento creciente que por la noche alcanzará velocidades dignas de película de catástrofes. No hay alerta meteorológica, pero los neuquinos ya saben que no hace falta: con que sople un poco, ya se vuelan las ganas.

De 28° a 8°: el golpe bajo del anochecer

El jueves a la tarde el termómetro rozará los 28°, pero al caer la noche bajará a 8°. Ideal para confundir al cuerpo y al placard: musculosa a las 4, campera de plumas a las 8.

En Zapala, San Martín y Villa La Angostura también se espera el típico “veranito traicionero”, con tardes templadas e inestabilidad hacia la noche. Y en la cordillera, el aire frío del sudoeste podría traer algunas lluvias aisladas.

Los amantes del frío, felices (por un rato)

Mientras algunos ya planean sacar la malla, otros celebran en silencio: los fanáticos del abrigo saben que el calor no vino para quedarse. El fin de semana promete un nuevo descenso de temperatura, viento persistente y ese fresquito que hace sentir a más de uno en casa.

Clima bipolar, neuquinos acostumbrados

En resumen: calor de día, viento a la tarde, frío de noche. Y así, el clima neuquino sigue en su eterno casting para telenovela dramática. Si pensabas guardar el abrigo, mejor dejalo a mano: el tiempo en Neuquén está mañoso, impredecible y con ganas de seguir dando de qué hablar.

El clima en toda la provincia

En Neuquén capital, el miércoles se presentará con cielo mayormente cubierto y una temperatura que alcanzará los 24 grados de máxima, mientras que hacia la noche descenderá a 6 grados. El viento será persistente durante toda la jornada, con ráfagas cercanas a los 40 km/h, lo que hará sentir el cambio de aire antes de la llegada del calor más intenso del jueves.

En Zapala, el día será más fresco, con 20 grados de máxima y un cielo cubierto durante gran parte de la jornada. Hacia la noche, la temperatura caerá a 3 grados, acompañada por ráfagas de hasta 35 km/h, que harán temblar las persianas y complicarán cualquier intento de disfrutar el atardecer al aire libre.

Más al sur, en San Martín de los Andes y Villa La Angostura, el panorama será aún más inestable. Habrá momentos de sol, pero también probabilidad de lluvias aisladas y descenso marcado de temperatura. En San Martín, la máxima rondará los 16 grados y la mínima llegará a un grado bajo cero, mientras que en La Angostura se espera una jornada similar, con una máxima de 17 grados y mínimas de hasta -2°. Ideal para los que disfrutan el frío… y un recordatorio de que, en Neuquén, el clima nunca se pone de acuerdo.