Preocupación en Neuquén por un incendio en Colonia Rural Nueva Esperanza

Un importante incendio se desató este viernes cerca del mediodía en la zona de Colonia Rural Nueva Esperanza, en Neuquén capital, generando gran preocupación entre los vecinos del sector rural.

Las llamas avanzan con rapidez favorecidas por las ráfagas de viento, lo que obligó a un inmediato despliegue de dotaciones de bomberos de la Policía de Neuquén. Con móviles y equipos especiales, trabajan intensamente en el lugar para intentar contener el foco ígneo y evitar que se expanda.

En paralelo, efectivos policiales colaboran con la seguridad perimetral para resguardar a las familias de la zona y facilitar las tareas de los equipos de emergencia.

La magnitud del incendio mantiene en alerta a la comunidad, que observa con preocupación el avance del fuego y el humo que se expande sobre el área.

Las causas que originaron el incendio aún no fueron establecidas y se espera que, una vez controlada la situación, se realicen las pericias correspondientes para determinar el inicio del foco ígneo.

Noticia en desarrollo