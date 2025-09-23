Quemado vivo tras una pelea: el tribunal responsabilizó a la mujer por la tragedia

La justicia declaró culpable a Beatriz Esther Cayún por haber provocado el incendio que terminó con la vida de su pareja, José Emiliano Catricura.

El fallo se conoció tras cinco jornadas de juicio en las que desfilaron testigos, familiares, peritos y policías que reconstruyeron la dramática escena. Los jueces Maximiliano Bagnat, Federico Sommer y Diego Chavarría Ruíz coincidieron en responsabilizar a la mujer, luego de escuchar el pedido del fiscal Andrés Azar.

Todo comenzó la mañana del 10 de febrero de 2024. Tras una fuerte discusión luego de una reunión con otras personas de la comunidad mapuche a la que pertenecen, Cayún tomó un bidón con nafta, roció la vivienda y encendió un fósforo. En segundos, el fuego lo devoró todo.

Catricura quedó atrapado. Pese a que logró salir por una puerta trasera, las llamas ya lo habían alcanzado: sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo. Murió pocas horas después en el hospital local.

La justicia determinó que Cayún es la autora del incendio seguido de muerte. Ahora, resta definir la pena que deberá cumplir. La audiencia de cesura se llevará a cabo en los próximos días, donde se sabrá si la condena será ejemplar o no.