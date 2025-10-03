El neuquino Joaquín Martínez sigue en “La Voz Argentina”: lo salvó Miranda

El reality musical más visto del país entró en su etapa decisiva y Neuquén mantiene a un representante en carrera. Joaquín Martínez, un joven de 22 años oriundo de Zapala, fue el primero en ser salvado por el dúo Miranda! este jueves y consiguió un lugar en los cuartos de final de La Voz Argentina.

Martínez inició el certamen en el equipo de Soledad Pastorutti, pero tras ser eliminado fue rescatado por el team Miranda!, donde logró consolidarse con interpretaciones que emocionaron tanto al jurado como al público. Su estilo personal y la guitarra, su compañera inseparable, lo convirtieron en una de las voces más destacadas de la competencia.

En esta instancia del programa, cada coach debe salvar a dos de sus cinco participantes, mientras que los otros tres pasan a la votación del resto del jurado y uno de ellos queda eliminado. En ese proceso, el neuquino fue el primer elegido por Miranda!, lo que le aseguró el pase directo a la siguiente fase. Con este nuevo paso, Martínez continúa persiguiendo el sueño de llevar su música a escenarios más grandes y representar a su provincia en la recta final del certamen.