Sabotaje del EPEN: suspenden juicio a un acusado y confirmaron condena a otro

La investigación por el sabotaje a las líneas de alta tensión del Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) sumó este jueves una Suspensión de Juicio a Prueba para uno de los acusados. La medida fue otorgada a uno de los acusados, durante una audiencia realizada en Chos Malal.

Con esta decisión, ya son dos los imputados que tienen definida su situación: en junio, Gustavo Parnesari había aceptado su responsabilidad y recibió 18 meses de prisión condicional.

Condiciones de la Suspensión de Juicio a Prueba

La fiscal del caso explicó que la suspensión se aplicó porque los delitos atribuidos prevén una pena inferior a tres años y el acusado no tiene antecedentes.

Las condiciones que deberá cumplir durante un año son:

Pagar 150 mil pesos a los Bomberos Voluntarios de Chos Malal, en tres cuotas.

Fijar domicilio y notificar cualquier cambio.

No cometer nuevos delitos.

No consumir drogas ni alcohol.

Someterse a controles trimestrales sobre el cumplimiento de estas pautas.

El organismo afectado, el EPEN, adelantó que iniciará una demanda civil contra el acusado para reclamar los daños ocasionados por los sabotajes.

Qué falta resolver en la causa

De los cuatro imputados, aún resta definir la situación de dos, quienes siguen bajo investigación. Según informó la fiscalía, analizan los teléfonos celulares secuestrados a ambos.

Los hechos investigados ocurrieron el 20 de febrero y el 5 de marzo de 2024 en Chos Malal y alrededores. En ambos episodios, los acusados habrían arrojado cadenas de 13 metros de largo sobre líneas eléctricas de media y alta tensión, lo que provocó apagones masivos en el norte neuquino.

El primer corte afectó a las localidades de El Alamito, Tricao Malal y el departamento Minas. El segundo provocó un apagón total que dejó sin energía a toda la zona durante 18 horas.

Delitos atribuidos

A los acusados se les imputaron los delitos de daño calificado y sabotaje de línea eléctrica, mientras que al hombre condenado hoy. se le agregó el de encubrimiento por su rol en los hechos.

El juez de garantías Lisandro Borgonovo avaló las condiciones de la Suspensión de Juicio a Prueba durante la audiencia realizada en Chos Malal.