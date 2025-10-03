Un voraz incendio consumió por completo una vivienda en el barrio Aeroparque de Cutral Co durante la noche del jueves. Afortunadamente no se registraron víctimas, aunque los daños materiales fueron totales. La dueña de la casa no se encontraba en el lugar al momento del siniestro, pero si su mascota que fue rescatada por los Bomberos Voluntarios.

El fuego se desató en una casa ubicada sobre la calle San Martín, entre Maestros Neuquinos y Santa Teresita. Según informaron los bomberos voluntarios, el foco ígneo se originó en una de las habitaciones y rápidamente se propagó al baño y otras dependencias. El daño fue absoluto: las llamas, el humo y la alta temperatura destruyeron por completo la estructura.

"Lo que no afectan las llamas, lo arruina el humo y la temperatura. Lamentablemente, son daños totales", informaron los bomberos a Web La Voz tras extinguir el incendio y realizar las tareas de enfriamiento.

La propietaria de la vivienda no se encontraba al momento del siniestro. Al llegar al lugar y ver su hogar envuelto en llamas, sufrió una descompensación y tuvo que ser trasladada al hospital para recibir atención médica. Más allá del susto y la conmoción, no presentó heridas.

En medio de las tareas de búsqueda dentro de la casa, los bomberos lograron rescatar a una mascota que había quedado atrapada. El perrito, miembro de la familia, fue hallado a tiempo y entregado a sus dueños.