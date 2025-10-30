“A comer sanguchitos esta temporada”: el fuerte mensaje por la prohibición total de hacer fuego en Neuquén

Refuerzo clave para la prevención de incendios

El Gobierno de Neuquén inauguró la Base Integrada de Emergencias en Villa Traful, un centro que concentra recursos del SIEN y del Sistema Provincial de Manejo del Fuego. La instalación permitirá una respuesta rápida ante incendios forestales y emergencias médicas, en una de las zonas más vulnerables de la cordillera.

La base se encuentra sobre la Ruta 237, cerca de la antigua estación de servicio, y funcionará como punto estratégico para asistencia inmediata en siniestros viales y forestales. Contará con brigadistas, bomberos, personal policial, guardaparques y agentes especializados en fauna, todos preparados para actuar ante cualquier contingencia.

Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, habló con Pancho Casado en "La mañana es de la Primera", por AM550 y destacó que la base es “un hecho muy importante” para Villa Traful, porque permite atacar el fuego de manera rápida y reducir los tiempos de respuesta en un área que antes quedaba aislada de los equipos de combate.

"Traful queda lejos de los equipos que atacan incendios, la brigada de Villa La Angostura tardaba mucho, así que esto es un hecho muy importante", manifestó la funcionaria.

Prohibido prender fuego: temporada de alto riesgo

La secretaria explicó que, debido a la emergencia ígnea vigente, no se permite hacer fuego en ningún punto de la provincia. La medida busca evitar incendios forestales y proteger tanto a las comunidades locales como al entorno natural.

"No se puede hacer fuego en la provincia, estamos en emergencia ígnea, pasa que hay algunos pillines, por eso, a comer sanguchitos esta emporada y ayudar con los incendios", llamó a la comunidad Luciana Ortiz Luna.

Ortiz Luna recordó que el área tiene un bosque extenso y un riesgo de incendios muy elevado, por lo que la base permitirá coordinación rápida entre brigadas, bomberos y Policía. Además, la infraestructura incluye ambulancia del SIEN, para atención inmediata en la ruta o en casos de accidentes en la zona.

"Villa Traful es un lugar estratégico, con mucho bosque, un lugar hermosísimo, ojalá que no ocurra, pero se nos viene un verano muy complejo", adelantó Ortiz Luna.

Prevención y trabajo con la comunidad

La nueva base no solo está destinada a la reacción ante emergencias, sino también a la prevención. La Secretaría trabaja junto con vecinos en manejo de combustible y sistemas de alerta, incluyendo la instalación de detectores de humo en viviendas. Según Ortiz Luna, estas medidas redujeron los incendios domiciliarios de 500 a apenas 2 por año en la región.

La funcionaria destacó que la coordinación entre municipio, brigadas y fuerzas de seguridad es clave para garantizar la protección de los vecinos y del Parque Nacional Nahuel Huapi, especialmente en temporadas complejas como la que se avecina.

Capacitación internacional y modernización

Ortiz Luna también adelantó su viaje a Canadá junto al Consejo Federal de Inversiones, donde se capacitará en manejo de incendios forestales y sistemas de combate avanzados. La intención es adaptar experiencias internacionales al contexto local, fortaleciendo la preparación y la prevención en Neuquén.

Con la inauguración de la base y las medidas de control sobre el fuego, el Gobierno provincial refuerza su presencia territorial y capacidad de respuesta, buscando que esta temporada de riesgo extremo transcurra con el menor impacto posible sobre la población y los bosques.