Chos Malal se prepara para la 41ª Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción

La 41ª edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción se realizará del 21 al 23 de noviembre en Chos Malal, con espectáculos de primer nivel y gastronomía regional que promete colmar la capacidad hotelera de la ciudad. Además, se presentarán Las Cantoras del Norte, que subirán al escenario el sábado y domingo.

El secretario de Relaciones Institucionales de Chos Malal, Maximiliano Siri, confirmó que ya está todo listo para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, que se realizará los días 21 y 23 de noviembre en el predio ferial municipal. Lo hizo en diálogo con el programa “La primera mañana”, que se emite por AM550.

Siri destacó que serán tres noches de espectáculos artísticos, gastronómicos y culturales con la participación de artistas nacionales y regionales. Entre los principales shows figuran Los Campedrinos y Pico Frank, el viernes 21. Los Hermanos Herrera y Los reales del valle el sábado 22. Cierra la jornada, Lucas Sugo y Dale Que Va el domingo 23. El funcionario adelantó que este año habrá una mejor provisión de chivos, gracias a un acuerdo entre el municipio, la CORDENEU y productores locales, lo que garantiza animales de entre 12 y 14 kilos, ideales para el tradicional asado.

El reconocido cocinero Moncho Vázquez estará a cargo del sector gastronómico, con una propuesta que incluirá clases en vivo y platos innovadores elaborados con carne de chivo. Los visitantes podrán reservar porciones o chivos enteros de manera anticipada al 2942-64-1556, con precios que van desde $60.000 por porción, $150.000 el medio chivo y $250.000 el chivo entero, acompañados con pan y ensalada.

Siri también recomendó anticipar las reservas de alojamiento, ya que la ocupación hotelera de la ciudad supera el 90%, y recordó que se habilitan viviendas particulares para hospedar a los turistas. Además, celebró la reapertura anticipada del paso internacional Pichachén, lo que facilitará el arribo de visitantes desde Chile, un público que históricamente forma parte de la fiesta.

Mira la entrevista completa: