Provincia otorgó más de $200 millones para modernizar el matadero de Chos Malal

El Gobierno de la Provincia otorgó un aporte no reintegrable de 200.081.286 pesos a la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Curí Leuvú (Cordecc), destinados a culminar la obra de instalación restrainer, así como la construcción de baños y vestuarios en el matadero frigorífico de ganado menor -que incluye chivos y corderos- que el organismo gestiona en Chos Malal.

Desde 2015, la Corporación tiene la concesión del matadero municipal de esa localidad, ubicado en un terreno del municipio. La obra es un requisito exigido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para emitir la habilitación correspondiente.

En el decreto -firmado por el gobernador Rolando Figueroa este jueves- se indica que el aporte representa un paso significativo hacia la mejora de la infraestructura necesaria para fortalecer la actividad económica en la región, beneficiando a los productores locales y promoviendo el desarrollo sostenible en la cuenca del río Curí Leuvú.

La Cordecc es un organismo dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria de la provincia creado en 1986, que se dedica al desarrollo local en la cuenca del Curí Leuvú, apoyando a las familias rurales y mejorando los ingresos de los productores.

La municipalidad de Chos Malal ha expresado la necesidad de la ejecución de estas inversiones que serán de gran importancia para el acondicionamiento del matadero municipal, y cuyo monto está previsto en el presupuesto general. La dirección provincial de Administración y la Contaduría General de la provincia serán las encargadas del control y la transparencia en la administración de estos fondos.