Buscan a un joven de Lamarque que se ausentó de su hogar este jueves por la mañana

La Policía de Río Negro solicitó la colaboración de la comunidad para localizar al menor Luciano Ebrahin Oyón Cabrera, de 17 años, oriundo de la localidad de Lamarque, en la zona del Valle Medio. El joven se ausentó de su hogar familiar este jueves 30 de octubre, alrededor de las 10 de la mañana, y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.

Al momento de retirarse, vestía una campera de invierno azul con franjas amarillas en el pecho, pantalón deportivo de nylon negro con tres rayas blancas al costado y zapatillas negras. Llevaba consigo una mochila de color rojo con negro que contenía ropa, además de una bolsa negra con carpetas.

Según el reporte oficial, Luciano mide aproximadamente 1,80 metros, pesa unos 86 kilos, es de tez morena, tiene el pelo corto de color negro y ojos marrones oscuros. No posee tatuajes, piercings ni aros. La búsqueda se encuentra activa y se dio intervención a las unidades policiales de la región, mientras se relevan cámaras de seguridad y testimonios que puedan aportar datos sobre su recorrido. La familia del menor permanece en contacto con las autoridades y solicita máxima difusión del caso.

Cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero será de gran valor. Se solicita comunicarse con la unidad policial más cercana o al 911 la línea telefónica de emergencia habilitadas por la Policía de Río Negro.