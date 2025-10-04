“Fue claramente intencional”: el incendio que alarmó a Neuquén

Un incendio intencional se registró este sábado por la mañana en la reserva Península Hiroki, a orillas del río Neuquén. El mismo fue detectado entre las 8 y las 10 de la mañana.

Las llamas afectaron más de 100 metros cuadrados de pastizales dentro del área protegida, uno de los espacios naturales más importantes del ejido.

El fuego fue controlado rápidamente gracias al trabajo conjunto de Bomberos de la Policía, Defensa Civil y una unidad hidratante municipal, para luego proceder con el enfriamiento. A pesar del rápido accionar, el incidente generó preocupación entre vecinos, trabajadores y autoridades ambientales.

“Fue un incendio claramente intencional”

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, confirmó la hipótesis de intencionalidad a los medios. "Fue un incendio claramente intencional, no solo por el lugar donde ocurrió, sino también por la forma en que se desplazó el fuego”, señaló.

Sospechas y pedido de cámaras de seguridad

El municipio de Neuquén iniciará una investigación interna en paralelo a las pericias de Bomberos. La principal hipótesis indica que alguien ingresó por el acceso principal para provocar el fuego.

“No hay manera de que se prenda en ese lugar sin ingresar por el acceso principal. Vamos a pedir las cámaras del Mirador y de los vecinos para identificar a los responsables”, adelantó Baggio.

Autoridades municipales también trabajan con guías de turismo y guardias ambientales que estaban presentes en la reserva al momento del hecho para recabar información.

Impacto ambiental y advertencia de las autoridades

El incendio afectó una zona de pastizales naturales y hábitat de fauna local dentro del sistema ambiental de la ciudad.

“Es una de las áreas protegidas más importantes que tenemos, y esta cuestión de la intencionalidad nos preocupa mucho. Es muy grave lo que pasó”, enfatizó el subsecretario.

Aunque el fuego fue contenido, los daños evidencian la vulnerabilidad de los espacios naturales frente a acciones humanas. Las autoridades reiteraron la necesidad de extremar los cuidados y respetar las normas de conservación ambiental.