Sábado 04 de Octubre, Neuquén, Argentina
Primera Nacional

Alvarado perdió con Arsenal y los dos se fueron al descenso

Los de Sarandí ya habían perdido la categoría y en la última derrotaron al Torito que se sumó a los descendidos. Se definieron los clasificados al Reducido por la zona A.

Por Oscar Méndez
Sabado, 04 de octubre de 2025 a las 18:02
La formación de Alvarado en la última fecha de la fase regular en la Primera Nacional. Los marplatenses descendieron al Federal A.

La gran definición de la fase regular en la Primera Nacional dividió su programación de la 34ª fecha por zona y días, dejando el sábado para la A donde Deportivo Madryn ya se había convertido en finalista. Restaba conocer a los últimos clasificados para el Reducido camino al ascenso a la Liga Profesional y el segundo descendido que terminó siendo Alvarado.

El conjunto de Mar del Plata regresará al Federal A en el 2026 después de haber perdido en la última fecha ante Arsenal (también descendió de categoría) como visitante por 5 a 0. El equipo indirectamente afiliado a la AFA debía ganar y esperar que caiga Almagro para sacar la calculadora. No cumplieron con su parte y los capitalinos fueron derrotados como locales por Güemes de Santiago del estero 1 a 0.

Esperando por la resolución del grupo B, el Aurinegro de Madryn viajó hasta Buenos Aires para enfrentar a Colegiales que necesitaba la victoria para tener chances de seguir en búsqueda del sueño por el segundo ascenso. A pesar de haber ganado 1 a 0, "El Cole" se quedó afuera porque Maipú goleó a Atlanta como visitante por 3 a 0. El Bohemio le peleó a los chubutenses la posición de honor durante buena parte de la temporada y terminó dando una mala imagen en Villa Crespo por esta 34ª fecha.

Gimnasia y Tiro de Salta fue otro de los que se metió entre los mejores 8. En la última jornada de la clasificación viajó a Córdoba para chocar con Racing y se impuso 2 a 1. San Miguel y San Martín de Tucumán sólo buscaban una mejor clasificación para el  ordenamiento de las llaves y fue empate 2 a 2 en Los Polvorines.

Por último, Ferro, que ya no tenía chances de nada, recibió en Caballito a Patronato y lo superó 3 a 1. Los de Paraná seguirán en el Reducido, mientras que el Verde inicia demasiado pronto sus vacaciones.

El otro finalista

La pelea por el 1 de la zona B se dirimirá el domingo desde las 15:30. Gimnasia de Mendoza llega primero a la última fecha, de local ante Defensores de Belgrano y con dos puntos de ventaja sobre Estudiantes de Buenos Aires.

Los de Caseros no la tienen para nada sencilla en su visita a Mitre de Santiago del Estero, donde no sirve más que ganar y esperar que el Lobo no lo haga ante su gente para ir al mano a mano contra el Deportivo Madryn. Sino, ya tiene su boleto confirmado en el Reducido.

