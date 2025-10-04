La gran definición de la fase regular en la Primera Nacional dividió su programación de la 34ª fecha por zona y días, dejando el sábado para la A donde Deportivo Madryn ya se había convertido en finalista. Restaba conocer a los últimos clasificados para el Reducido camino al ascenso a la Liga Profesional y el segundo descendido que terminó siendo Alvarado.

El conjunto de Mar del Plata regresará al Federal A en el 2026 después de haber perdido en la última fecha ante Arsenal (también descendió de categoría) como visitante por 5 a 0. El equipo indirectamente afiliado a la AFA debía ganar y esperar que caiga Almagro para sacar la calculadora. No cumplieron con su parte y los capitalinos fueron derrotados como locales por Güemes de Santiago del estero 1 a 0.

Esperando por la resolución del grupo B, el Aurinegro de Madryn viajó hasta Buenos Aires para enfrentar a Colegiales que necesitaba la victoria para tener chances de seguir en búsqueda del sueño por el segundo ascenso. A pesar de haber ganado 1 a 0, "El Cole" se quedó afuera porque Maipú goleó a Atlanta como visitante por 3 a 0. El Bohemio le peleó a los chubutenses la posición de honor durante buena parte de la temporada y terminó dando una mala imagen en Villa Crespo por esta 34ª fecha.

Gimnasia y Tiro de Salta fue otro de los que se metió entre los mejores 8. En la última jornada de la clasificación viajó a Córdoba para chocar con Racing y se impuso 2 a 1. San Miguel y San Martín de Tucumán sólo buscaban una mejor clasificación para el ordenamiento de las llaves y fue empate 2 a 2 en Los Polvorines.

Por último, Ferro, que ya no tenía chances de nada, recibió en Caballito a Patronato y lo superó 3 a 1. Los de Paraná seguirán en el Reducido, mientras que el Verde inicia demasiado pronto sus vacaciones.

El otro finalista

La pelea por el 1 de la zona B se dirimirá el domingo desde las 15:30. Gimnasia de Mendoza llega primero a la última fecha, de local ante Defensores de Belgrano y con dos puntos de ventaja sobre Estudiantes de Buenos Aires.

Los de Caseros no la tienen para nada sencilla en su visita a Mitre de Santiago del Estero, donde no sirve más que ganar y esperar que el Lobo no lo haga ante su gente para ir al mano a mano contra el Deportivo Madryn. Sino, ya tiene su boleto confirmado en el Reducido.