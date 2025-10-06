Pago docente en Neuquén: ¿cuándo se acredita el adicional del 15%?

Este martes 7 de octubre, el 74,55% de los docentes neuquinos cobrará una nueva cuota del Adicional al Desarrollo Profesional Docente, beneficio que se otorga a quienes no superaron las tres inasistencias justificadas durante el último trimestre. El monto se suma al salario docente y busca incentivar la regularidad laboral dentro del sistema educativo.

Desde los ministerios de Economía, Producción e Industria, y de Educación, informaron que el pago se acreditará de forma automática junto con los haberes de septiembre, sin necesidad de realizar trámites o inscripciones previas. La medida alcanza a miles de educadores de todos los niveles y modalidades en la provincia.

El adicional docente consiste en un plus del 15% sobre el salario básico, otorgado a quienes mantuvieron hasta tres inasistencias justificadas por trimestre, con un máximo de dos por mes. Este beneficio forma parte de una política provincial orientada a fortalecer el desempeño profesional y la continuidad pedagógica en las aulas neuquinas.

La Ley 3447, aprobada por la Legislatura provincial y promulgada mediante el Decreto Nº 682/2024, regula la aplicación de este incentivo. Aquellos trabajadores que no cumplan los requisitos de asistencia percibirán sus haberes completos, aunque sin el adicional previsto por la normativa.

El pago del Adicional al Desarrollo Profesional Docente se implementa de manera trimestral, en base a los registros de asistencia y desempeño, promoviendo un reconocimiento concreto a la responsabilidad y compromiso educativo de los docentes neuquinos, informaron desde Gobierno.