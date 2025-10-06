Abren las inscripciones para ser agente penitenciario en Río Negro

El Servicio Penitenciario Provincial, que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, abrió las inscripciones para el curso de Agente de Seguridad y Tratamiento Penitenciario, ciclo lectivo 2026, ofreciendo un total de 170 vacantes para quienes deseen sumarse a una carrera con compromiso social y vocación de servicio.

El período de inscripción se extenderá desde el 6 de octubre hasta el 28 de noviembre, y el trámite se realiza exclusivamente a través de la página oficial del Servicio Penitenciario (spp.rionegro.gov.ar). Allí, cada postulante deberá completar el formulario con sus datos personales y elegir la ciudad donde desea cursar: Viedma, General Roca o San Carlos de Bariloche.

Una vez finalizada la etapa de inscripción, los aspirantes serán notificados vía WhatsApp para presentarse con la documentación requerida, en una fecha que se confirmará oportunamente. Esta instancia presencial será obligatoria para continuar en el proceso de selección y acceder a la formación.

El curso comenzará en marzo de 2026, bajo la modalidad externado, lo que permitirá compatibilizar la capacitación con otras actividades. Desde el organismo destacaron que se trata de una oportunidad para quienes buscan incorporarse a un ámbito profesional que exige compromiso, ética y vocación de servicio público.

El curso busca formar agentes con perspectiva de derechos humanos y de género.

Requisitos principales

• Ser argentino/a nativo o por opción.

• Tener entre 18 y 30 años al momento del egreso.

• Contar con estudios secundarios completos.

• Estatura: entre 1,65 y 1,95 m (varones) y entre 1,60 y 1,95 m (mujeres).

• Peso acorde a la edad y estatura (según IMC).

• No poseer antecedentes judiciales ni contravencionales.

• No tener tatuajes visibles con el uniforme.

• Aprobar exámenes intelectuales, psicológicos y físicos.

Las evaluaciones físicas incluirán carrera de 1000 metros, suspensión en barra, test de abdominales, burpees, salto en largo y flexiones de brazos. Los gastos de estudios médicos preocupacionales deberán ser afrontados por cada postulante. El objetivo central del programa es formar agentes penitenciarios preparados para cumplir con las leyes de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, tanto nacional como provincial, dentro de un paradigma de derechos humanos, igualdad y prevención de la violencia institucional.

Las consultas pueden realizarse al correo capacitacionminsegspp@gmail.com