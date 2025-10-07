Cipolletti: secuestraron camioneta de lujo con papeles truchos en plena ruta

.Una camioneta de alta gama fue secuestrada en Cipolletti después de que su conductor realizara peligrosas maniobras sobre la Ruta Nacional 22. Lo que parecía una simple infracción de tránsito terminó destapando un caso mucho más serio: el vehículo tenía documentación trucha y hasta los números de chasis adulterados.

Todo ocurrió cerca de las 22, cuando una patrulla recorría la zona de María Elvira. Al pasar por el cruce de Julio Dante Salto, los efectivos vieron cómo dos camionetas se adelantaban a toda velocidad sobre doble línea amarilla. Sin dudarlo, comenzaron a seguirlas y alertaron al Cuerpo de Seguridad Vial para cerrar el paso en el ingreso a la ciudad.

Una de ellas, una Jeep Compass Limited, fue finalmente detenida. Al solicitarle la documentación al conductor, un comerciante de 38 años, oriundo de Allen, los policías notaron que algo no cerraba. La cédula verde estaba impresa en papel común, sin hologramas, y el resto de los papeles también tenían una apariencia sospechosa.

Los papeles de la camioneta no tenían ninguna medida de seguridad.

La situación empeoró cuando se revisaron los grabados de seguridad: todos estaban adulterados. La camioneta era un “gemelo”, un vehículo clonado con numeraciones falsas que circulaba libremente por la región pese a estar radicada en Buenos Aires.

La Fiscalía de turno fue informada de inmediato y ordenó el secuestro del rodado, la llave de encendido y toda la documentación. También se dispuso la identificación del conductor y su notificación por el delito de encubrimiento.