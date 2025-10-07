El Lago Moquehue vivirá su primera regata sin motores: un hito verde para Neuquén

La localidad de Villa Pehuenia – Moquehue se prepara para un acontecimiento histórico: la realización de la Primera Regata Provincial del Pehuén, una competencia náutica sin motores que se desarrollará los próximos 11 y 12 de octubre en el majestuoso Lago Moquehue. La iniciativa, que promueve el respeto por la naturaleza y el uso de medios de navegación sustentables, es organizada por la Coordinación de Turismo Provincial del Pehuén, con el respaldo técnico del Yacht Club Neuquén y el Club Náutico Pellegrini, instituciones con reconocida trayectoria en el ámbito de la navegación deportiva.

Agregó que “Esta idea surgió de promocionar una actividad sin motor. Me conecté con la gente del Yacht Club Neuquén, estuvieron de acuerdo en encargarse de la parte técnica, y ellos sumaron al Club Náutico Pellegrini. Desde acá organizamos con la Municipalidad y se sumaron Bomberos, Gendarmería y muchas instituciones que apoyan la propuesta”, detalló Arturo De Gregorio, Intendente de Villa Pehuenia - Moquehue en declaraciones al programa “La Primera Mañana”, que se emite por AM550.

El evento cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Villa Pehuenia – Moquehue y la colaboración de diversas entidades como la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, los Bomberos Voluntarios locales y complejos turísticos de la zona. “Es la primera regata provincial del Pehuén que se va a hacer en Lago Moquehue”, destacó Arturo De Gregorio, Intendente de Villa Pehuenia - Moquehue.

El evento promete convertirse en un hito para la región, no solo por su propuesta deportiva, sino también por su enfoque ambiental y turístico, consolidando a Villa Pehuenia – Moquehue como un destino comprometido con el desarrollo sostenible y el turismo activo.

