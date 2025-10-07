Perren: “La elección es entre el sálvese quien pueda o el modelo neuquino”

En La Neuquinidad “miramos a la política desde nuestra provincia, no desde el Obelisco”, dijo el candidato a diputado nacional, Joaquín Perren; y destacó que la opción, en los comicios del 26, es entre el “sálvese quien pueda(estilo porteño) o el modelo neuquino con un Estado inteligente que ofrece soluciones a la población.

Perren recorre las distintas regiones de la provincia y, en sus reuniones con vecinos y organizaciones de la comunidad, destaca que “el sálvese quien pueda abandona a nuestros científicos, jubilados y personas con discapacidad”.

En cambio, dijo, el modelo neuquino es el de “un Estado ordenado que, lejos de presentarse como un problema, ofrece soluciones, y esa es una de las avenidas por las que circulará esta elección del 26 de octubre”. “La otra avenida es desde dónde miramos la política: desde la capital, el Obelisco, o -como lo hace la gestión del gobernador Rolando Figueroa-, desde nuestra provincia”.

En La Neuquinidad no tenemos ataduras externas y “vamos a defender los intereses y recursos de los y las neuquinas”, subrayó el investigador del CONICET, que integra la lista junto a Karina Maureira; mientras que los candidatos a senadores son Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset.

“El modelo neuquino -sostuvo Perren- se sostiene en el equilibrio territorial, con un plan de regionalización que pone los recursos de hoy al servicio de los recursos de mañana; para que cuando se acabe el petróleo tengamos desde alimentos hasta software”.

También destacó “el principio de justicia social que tiene a la educación como aquel dispositivo de movilidad social y que se apoya en un Estado ordenado que permite pensar un diseño de política pública que comprende a toda la provincia”.