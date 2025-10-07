Neuquén, primera en equilibrio fiscal: ¿qué revela el nuevo relevamiento nacional?

La provincia del Neuquén fue destacada a nivel nacional por su política fiscal equilibrada y favorable para la actividad económica. Según un informe de Argentina en Datos, la jurisdicción patagónica ocupa el primer puesto en el ranking por tener el menor saldo a favor en Ingresos Brutos por contribuyente, con apenas nueve días promedio.

De acuerdo con el estudio, mientras el promedio nacional se ubica en 2,4 meses de impuestos cobrados por adelantado, Neuquén registra solo 0,3 mes, es decir, alrededor de 9 días. En contraste, la provincia de Misiones encabeza el extremo opuesto con 14,1 meses cobrados por adelantado, lo que refleja una brecha significativa en las condiciones impositivas entre las jurisdicciones.

Este resultado resalta el enfoque del Gobierno neuquino en acompañar a las y los contribuyentes mediante un esquema fiscal más previsible y justo, evitando cargas tributarias que afecten la liquidez del sector privado. El objetivo es mantener un sistema en el que se tribute lo correspondiente, sin adelantos que no puedan ser absorbidos en el corto plazo.

La política aplicada por la administración provincial se enmarca en una estrategia de fortalecimiento del sector productivo, garantizando reglas claras y un entorno competitivo para el desarrollo de inversiones. Este enfoque ha sido uno de los pilares del modelo económico que impulsa el crecimiento y la diversificación de la matriz provincial.

El reconocimiento a Neuquén en este ranking nacional evidencia el compromiso de su administración tributaria con la eficiencia y la transparencia. Además, posiciona a la provincia como un ejemplo de gestión fiscal responsable en un contexto donde muchas jurisdicciones mantienen elevados niveles de adelantos impositivos.

Finalmente, este indicador refuerza la imagen de Neuquén como una provincia con condiciones favorables para invertir, destacándose por su equilibrio financiero y su acompañamiento constante al sector económico local, factores que consolidan su liderazgo dentro del escenario fiscal argentino.