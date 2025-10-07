Reforma penal y plan de empleo: Neuquén busca blindar su “modelo provincial”

Durante el encuentro, se destacó la reciente reforma del Código Procesal Penal de Neuquén, que incorpora herramientas específicas para combatir el narcomenudeo. La modificación busca dotar al sistema judicial de mayores recursos procesales para abordar delitos vinculados al microtráfico de drogas en todo el territorio provincial.

La iniciativa fue presentada como una respuesta concreta a la demanda de mayor eficiencia en la persecución penal y coordinación entre la Justicia y las fuerzas de seguridad provinciales.

Regulación de asistentes personales y empleo local

Otro de los puntos destacados fue la regulación de la actividad de los asistentes personales para personas con discapacidad, con el objetivo de formalizar su trabajo y garantizar derechos laborales y prestaciones adecuadas.

Además, se mencionó el avance del programa Emplea Neuquén, orientado a generar oportunidades laborales y fortalecer la capacitación en distintos sectores productivos de la provincia.

“Nos moviliza el amor por nuestra provincia”

La legisladora María Corroza señaló que “a nosotros nos movilizan los proyectos, nos moviliza la gente, nos moviliza esto que sentimos que es el amor por nuestra provincia”. Subrayó la importancia del acompañamiento ciudadano: “Lo mejor que nos puede pasar es estar acompañados de gente que crea en nosotros, como ustedes”.

Defensa del “modelo neuquino” en el Congreso

Por su parte, Pepé Ousset remarcó que desde el inicio de la actual gestión “pusimos en marcha un modelo que es el modelo neuquino y pusimos de pie a la provincia”. Agregó que “este es un modelo que hay que defender en el Congreso de la Nación”.

“Nosotros estamos muy enfocados en consolidar este modelo, en reforzar las empresas del Estado; cuando ellos —por Nación— desarticulan, nosotros invertimos en ciencia, tecnología, universidad, becas estudiantiles y en hacer una provincia más justa”, afirmó Ousset.

También cuestionó la representación nacional actual al señalar que “Neuquén no está en el lugar que le corresponde porque tiene representantes que dependen o del presidente o de la ex presidenta. En cambio, los candidatos de La Neuquinidad sólo responden a la provincia y a quienes viven en ella”.