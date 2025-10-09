Las Perlas quintuplica su capacidad eléctrica con nueva estación transformadora

Las Perlas, ubicada en la margen sur de Cipolletti, sumó una infraestructura clave para acompañar la expansión demográfica y garantizar el suministro eléctrico. El Gobierno de Río Negro y la distribuidora EDERSA inauguraron la nueva estación transformadora. La obra demandó más de $10.500 millones y permitirá quintuplicar la capacidad de abastecimiento actual. La inversión forma parte de un plan integral para reforzar el sistema energético del Alto Valle.

Durante los últimos años, Las Perlas se consolidó como una de las zonas de mayor crecimiento habitacional de la región, lo que generó una fuerte presión sobre la red eléctrica existente. Ante ese escenario, el Ejecutivo provincial definió junto a EDERSA un proyecto de modernización y expansión que incluye un nuevo nodo de abastecimiento desde Cipolletti, atravesando la Isla Jordán y la margen sur hasta llegar a la nueva estación. La obra incorpora equipamiento de última generación, con sistemas automatizados de control y protección.

La estación transformadora cuenta con una potencia instalada de 33/13,2 kV y una capacidad inicial de 10 MVA, con salida para dos alimentadores en 13,2 kV. Esto permite cubrir ampliamente la demanda pico actual de Las Perlas y proyectar el servicio con previsibilidad para los próximos 20 años. “Con esta obra no solo garantizamos energía para los hogares, sino también para el desarrollo de nuevos emprendimientos y servicios que hacen al progreso de la zona”, destacó el secretario de Energía Eléctrica, Néstor Pérez.

La estación transformadora cuenta con una potencia instalada de 33/13,2 kV y una capacidad inicial de 10 MVA

El proyecto se concretó a través de un esquema de articulación público-privada, reafirmando la importancia de la cooperación entre el Estado provincial y la distribuidora eléctrica para concretar obras de alto impacto social. “Esta estación es un ejemplo de planificación conjunta: cada peso invertido se traduce en mejor calidad de servicio y en más oportunidades para los vecinos”, agregó Pérez. La infraestructura también fortalece los anillos de distribución que abastecen a Cipolletti y otras localidades del Alto Valle.

Finalmente, el Gobierno de Río Negro destacó que esta obra es parte de una política de inversiones estratégicas para garantizar un sistema eléctrico confiable, moderno y sustentable. “La energía es desarrollo, es bienestar, y es futuro. Seguimos trabajando para que cada rincón de la provincia tenga el servicio que merece”, señalaron desde la Secretaría de Energía. Las Perlas suma así una herramienta clave para sostener su crecimiento y proyectar su expansión con infraestructura de calidad.