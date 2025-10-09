El fuego destruyó el galpón de una chacra, cerca de Añelo

Las llamas consumieron el galpón de la chacra ‘González’ que está ubicada en Tratayén, poco antes del ingreso a Añelo.

Afortunadamente los bomberos lograron contener el fuego, que llegó a extenderse a una zona de alamedas, pero no siguió acrecentándose, porque fue extinguido tras un arduo trabajo.

“Pese a que el lugar de acopio estaba junto a las edificaciones de la chacra la combustión no se propagó más allá. Tampoco hubo que realizar evacuaciones o lamentar algún herido o lesionado” aseguró Maximiliano San Martín, el jefe de bomberos de Añelo, en diálogo con La Primera Mañana de AM550.

Más allá de haber sido contenido con éxito las pérdidas materiales fueron cuantiosas. “Arrasó con los fardos de pasto, y destruyó la estructura del galpón” detalló San Martín.

Sobre las causas que lo habrían provocado, aunque aún no existen precisiones, dijo que se presumía que todo había arrancado “debido a un cortocircuito”.

El incendio se habría iniciado cerca de las 5’, y pasadas las 7’ fue completamente extinguido.

