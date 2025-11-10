A partir del sábado 15 de noviembre comenzarán a aplicarse fotomultas mediante un sistema de monitoreo en semáforos en la ciudad de Plottier e invasión de sendas peatonales dentro del ejido de la ciudad.

El monitoreo será en quince puntos de la ciudad: Av. del Trabajo y Constituyentes, Av. San Martín y Sgto. Cabral, Santa Fe Sur y Leopoldo Lugones, Leopoldo Lugones y Santa Fe Sur, Av. Riavitz y Buenos Aires Norte, Buenos Aires Nte. y Ernesto Bachman, Buenos Aires Norte. y Av. Plottier, Buenos Aires Sur y Av. Plottier, Buenos Aires Norte. y Av. Zabaleta, Av. Zabaleta y Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur y Av. Zabaleta, Av. Zabaleta y Buenos Aires Sur, Buenos Aires Norte. y Libertad, Buenos Aires Sur y Reguero y Libertad y Buenos Aires Norte.

Cristian Tracana, subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Plottier, mencionó que este control "va a ser las 24 horas del día", y sostuvo que "el ciudadano que infringe una norma de tránsito, está infringiendo una norma que está normada y regulada por la ley nacional 24449”.

El objetivo es el ordenamiento del tránsito que va de la mano con el crecimiento de la ciudad y relacionado a la seguridad vial. Según Tracana “si cada ciudadano cumple no es sancionado, la infracción de semáforo en rojo lo marca la ley, es una falta grave". "Nosotros somos el órgano de constatación, el tribunal de faltas a través de su juez determina el monto de la sanción según los titulados en el anexo uno de la ordenanza 3591, tiene un monto mínimo y monto, el tribunal de faltas el tribunal es un órgano administrativo de la municipalidad pero tiene decisión propia”, explicó.

En caso de reclamos por considerarse erróneamente multado el ciudadano tiene 5 días a partir de la notificación para hacer el descargo en el tribunal de faltas. A su vez tiene la posibilidad de hacer el pago voluntario si acepta la deuda, que es del 50% de la infracción, en Av. San Martín 155 de Plottier.

El funcionario comentó que desde el municipio están trabajando en la prevención en materia de seguridad vial y en la firma de un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Provincia para que estas cámaras también puedan ser utilizadas por la policía para detectar algún hecho delictivo o alguna situación en particular que necesiten resolver.

