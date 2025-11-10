Minutos antes de las 16, una fuerte tormenta sorprendió a los vecinos de Neuquén capital, con caída de granizo y abundante precipitación en poco tiempo.

El fenómeno se desarrolló en medio del alerta amarillo por tormentas fuertes que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido para este lunes, abarcando también sectores del Alto Valle y la región norte de la Patagonia.

De acuerdo con los registros oficiales, la tormenta estuvo acompañada de ráfagas de viento, actividad eléctrica y granizo de pequeño tamaño, que se mantuvo durante algunos minutos en distintos barrios de la ciudad.

El pronóstico del SMN para las próximas horas

El SMN informó que el sistema de tormentas continuará afectando a la región durante la tarde y parte de la noche, con probabilidad de lluvias intensas y acumulados de entre 30 y 50 milímetros.

El organismo advirtió que el temporal podría extenderse hacia otras provincias del país, incluyendo Río Negro, La Pampa, Mendoza y Buenos Aires, donde también rigen alertas por precipitaciones y posible caída de granizo.

Recomendaciones de seguridad ante tormentas

Desde Defensa Civil de Neuquén recomendaron evitar circular por calles anegadas, no resguardarse bajo árboles ni carteles metálicos durante la actividad eléctrica, y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

También se recordó que, ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con el 103 (Defensa Civil) o el 911 (Policía de Neuquén).