Corte de rutas por tormentas en Neuquén: hasta qué hora durará la medida

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la provincia de Neuquén mantiene un operativo especial ante el avance de una tormenta de alta intensidad que afecta a distintas localidades del norte y centro provincial.

Según informó Luciana Ortíz Luna en el programa Entretiempo (AM550 La Primera), el fenómeno —anticipado con precisión por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC)— presenta abundante caída de agua, granizo y actividad eléctrica.

“Estamos en Añelo monitoreando el comportamiento de la tormenta, que se desplaza desde Buta Ranquil y Rincón de los Sauces hacia la zona metropolitana de Neuquén capital”, señaló la funcionaria.

Rutas provinciales cortadas hasta las 8 de la mañana

Para evitar nuevos incidentes como los ocurridos en el Arroyo Carranza, la Secretaría dispuso tres cortes totales de tránsito:

Ruta 5 , a la altura de Arroyo Carranza.

Ruta 6 , en el ingreso a Rincón de los Sauces .

Ruta 7, en el sector de Cortadera.

Los cortes estarán vigentes hasta las 8 de la mañana del martes, momento en que se evaluará su levantamiento si las condiciones meteorológicas mejoran.

Sin evacuados, pero en alerta por posibles lluvias intensas

Ortíz Luna explicó que hasta el momento no hubo evacuaciones, aunque los municipios trabajan de manera preventiva.

“Se coordinaron centros de evacuación, relevamientos sanitarios y puntos seguros por si la descarga de agua se intensifica”, indicó.

La funcionaria agregó que Añelo, Bajada del Agrio y Mariano Moreno también registraron caída de granizo y actividad eléctrica, mientras que Buta Ranquil y Rincón de los Sauces fueron las zonas más afectadas durante las últimas horas.

Asistencia a pobladores y monitoreo de la trashumancia

En algunas zonas rurales se asistió a pobladores afectados por anegamientos, aunque la situación ya tiende a normalizarse.

En cuanto a los arrieros que iniciaron la trashumancia hacia los cerros, Ortíz Luna aseguró que no se registraron emergencias:

“Los acompañamientos previstos se están desarrollando normalmente, sobre todo en el norte provincial”.

La entrevista completa: