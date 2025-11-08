El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la provincia de Neuquén permanecerá bajo alerta amarilla por tormentas durante todo el domingo 9 de noviembre. Las precipitaciones afectarán principalmente a Neuquén capital, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal, con variaciones en la intensidad a lo largo de la jornada.

Neuquén capital: tormentas y ráfagas intensas

En Neuquén capital, el mal tiempo persistirá desde la madrugada, con tormentas fuertes y una temperatura mínima de 12 grados. Durante la mañana se prevén chaparrones leves, mientras que por la tarde y la noche regresarán las tormentas acompañadas por vientos del noreste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. La máxima estimada será de 21 grados.

Lluvias y actividad eléctrica en el centro y sur provincial

En el centro de la provincia, Zapala también estará bajo alerta amarilla. Se esperan tormentas fuertes durante la madrugada y hacia la tarde, con una temperatura máxima de 14 grados. Los vientos soplarán del oeste entre 13 y 22 km/h, manteniendo el ambiente inestable durante todo el día.

En la zona cordillerana, San Martín de los Andes registrará chaparrones en las primeras horas y tormentas más intensas hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados, con vientos del oeste que podrían alcanzar los 22 km/h.

Chos Malal: tormentas aisladas hacia la noche

En el norte neuquino, Chos Malal también se verá afectada por lluvias y tormentas fuertes en la primera parte del día. Se prevé una máxima de 11 grados y vientos de hasta 22 km/h del oeste. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar con tormentas aisladas y una temperatura mínima de 4 grados.