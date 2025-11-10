Chos Malal vivió un fin de semana cargado de actividades deportivas, recreativas y de formación que reflejan el compromiso de una gestión que apuesta a la salud, la capacitación y los encuentros comunitarios. El intendente de la ciudad Nicolas Albarracín acompañó cada una de las propuestas, participando activamente de las jornadas y compartiendo con los vecinos y vecinas.

Entre las actividades se destacaron el Torneo de Handball, el Campus Trashumante de Básquet, encuentros de Fútbol, el Torneo de Vóley Femenino de Mayores, la finalización del curso de formación 4x4 —coordinado por el Ministerio de Turismo de la Provincia, la Universidad Nacional del Comahue y la Municipalidad de Chos Malal— y una masterclass de zumba a cargo de Alan Fíca en el CEF N°5.

“Buscamos y apostamos a que todos los fines de semana en Chos Malal haya propuestas que nos encuentren aprendiendo, compartiendo, bailando y sonriendo. Siempre Chos Malal con deporte, cultura y actividad física”, expresó el intendente en comunicación con Mejor Informado.

Con una agenda activa y un gran trabajo de articulación, la capital histórica y cultural del Neuquén se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, que ya comienza a sentirse en el aire.