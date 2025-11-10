La Radio Municipal de Añelo celebró este lunes 29 años de trabajo ininterrumpido al servicio de la comunidad, fortaleciendo la comunicación y la información con un objetivo claro: sentirse más cerca de sus oyentes.

El proyecto nació en 1996, impulsado por Segundo Wircaleo, y desde entonces acompaña cada día a las familias de Añelo y localidades vecinas, llevando noticias, cultura, música y la voz de su gente.

Con el compromiso de cada trabajador y trabajadora, la emisora propone una variada programación que abarca múltiples temáticas, además de transmitir las principales actividades y eventos que se desarrollan en la localidad.

El intendente Fernando Banderet destacó: "no son solo 29 años de comunicación y una radio al aire. Es el compromiso de mantener el vínculo con cada hogar, familia, poblador rural y criancero, y así sentirnos más cerca”.

Por su parte, la directora de la radio, Natalia Méndez, subrayó que el equipo “trabaja incansablemente para su audiencia desde el primer minuto”.

Con casi tres décadas de historia, la Radio Municipal de Añelo continúa siendo un referente de identidad, compromiso y cercanía, uniendo a la comunidad a través de la palabra y la emoción compartida.