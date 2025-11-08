Un paciente de 79 años, afiliado a PAMI, ingresó anoche a la Clínica de Rincón de los Sauces con síntomas compatibles con un ACV isquémico, iniciado alrededor de las 21:30.

El equipo médico de guardia activó el código rojo tras confirmar el cuadro fasio-braquio-crural izquierdo mediante tomografía. Bajo la supervisión de la neurointensivista de turno, se aplicó de inmediato el tratamiento correspondiente.

Ante la falta de camas críticas en la región, se dispuso la derivación a la Unidad de Terapia Intensiva del Sanatorio Plaza Huincul, donde el paciente arribó cerca de las 4 de la madrugada.

“El paciente evoluciona estable y con signos de mejoría, bajo monitoreo permanente y control tomográfico programado”, informaron desde el servicio de emergencias, subrayando que las primeras 24 horas son decisivas para su evolución.

Caso grave en Añelo

En simultáneo, un joven de 21 años con traumatismo de cráneo y fractura fue estabilizado en Añelo y luego trasladado también a la Terapia Intensiva de Plaza Huincul para estudios por imágenes y control evolutivo.

Se trató de la primera derivación desde Añelo al sistema de Emergencias y cuidados intensivos del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, que articula traslados y monitoreo en tiempo real en toda la cuenca neuquina.

“Estos procedimientos reflejan el compromiso y la articulación permanente del equipo médico, que trabaja cada día para brindar respuestas rápidas y especializadas ante emergencias en toda la región petrolera”, señaló Natalia Dell’Acqua, jefa del Servicio de Emergencias.

Un sistema que conecta toda la región

El Sanatorio Huincul, junto con el sistema de monitoreo de casos y derivaciones implementado por el Sindicato, permite coordinar recursos entre Rincón de los Sauces, Añelo, Plaza Huincul y Cutral Co, optimizando los tiempos de respuesta ante emergencias graves.

El modelo incluye ambulancias equipadas, personal médico especializado y comunicación directa entre neurointensivistas y unidades de guardia, lo que ha sido clave para salvar vidas en zonas alejadas de los centros urbanos.