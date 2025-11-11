La escuela N°33 de Quila Quina en San Martín de los Andes cumple 107 años de vida este 11 de noviembre y lo festejará con una jornada especial que combina historia, comunidad y movimiento. Se trata de una de las instituciones educativas más antiguas de la región.

Para celebrar este nuevo aniversario, con la coordinación de Yanina Figueroa, la institución organizó una maratón recreativa escolar que reunirá a estudiantes, familias y otras escuelas rurales de la región, en el marco del festejo por los años de historia y trayectoria.

“Nuestra escuela nació en 1918 como una escuela nacional, es una de las primeras escuelas rurales de la zona. Tiene muchísima historia y seguimos apostando a mantener su esencia”, contó Figueroa en diálogo con medios locales.

La actividad central del festejo será “Quila Quina Corre”, una carrera recreativa de unos 2,5 kilómetros por los paisajes de la Villa, a orillas del lago Lácar. De esta forma la propuesta combina movimiento, hábitos saludables y comunidad.

Actualmente, concurren a sus instalaciones, en el Parque Nacional Lanín, 31 estudiantes de la comunidad mapuche. Funciona de febrero a diciembre con jornada completa: los alumnos de primaria ingresan a las 8 y se retiran a 16. En tanto, los ocho estudiantes de nivel inicial asisten a la sala anexa en turno mañana.

La misma se ubica a cien metros de La Puntilla, una de las playas más reconocidas de San Martín de los Andes. Este año la escuela recibió fondos para cubrir gastos antes no contemplados (como materiales de plástica) y se reactivaron obras pendientes desde 2023.

“Acá todavía suena la vieja campana para llamar al recreo. No tenemos timbre. Y los chicos nos dicen ‘la maestra’, nos tratan de usted. Son pequeñas cosas que muestran que la escuela mantiene su identidad rural”, destacó su directora sobre el carácter tradicional y antiguo que se conserva el espacio.

El festejo contará con la participación de familias, docentes y vecinos de Quila Quina. Desde la escuela invitan a acompañar a los hijos y vecinos, para celebrar el aniversario entre todos, demostrando el orgullo de mantener vivo el espacio.