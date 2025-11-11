Con más de mil asistentes y una producción de primer nivel, la segunda edición de la Infinit Cup marcó un nuevo hito para la escena gamer patagónica. El sábado 8 y domingo 9 de noviembre, el recinto ofreció un espectáculo visual y tecnológico sin precedentes: pantallas LED, consolas de última generación, simuladores y torneos de e-sports atrajeron a jugadores y fanáticos de toda la región.

La energía del público se hizo sentir desde el primer momento, con estaciones interactivas, zonas de juego libre, cosplay y una ambientación que combinó entretenimiento, innovación y comunidad. Uno de los momentos más destacados fue la final en vivo de los simuladores de Fórmula 1, que ofreció una experiencia hiperrealista y atrapó la atención del público por su intensidad y nivel de detalle.

Desde Casino Magic Neuquén, organizador del evento junto a Infinit Gaming, destacaron que la propuesta busca consolidar a la provincia como un referente del entretenimiento digital y los deportes electrónicos. “Este tipo de encuentros representan una inversión cultural y tecnológica que impulsa el desarrollo de nuevas industrias y genera oportunidades para las juventudes”, señalaron desde la organización.

Tras el éxito de esta edición, los organizadores confirmaron que ya se encuentran trabajando en la Infinit Cup 3.0, que promete más torneos, invitados especiales y experiencias inmersivas. El objetivo es claro: seguir expandiendo el alcance del gaming regional y fortalecer la identidad de Neuquén como polo gamer del sur argentino.