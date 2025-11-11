La doctora Lorena Etcheverry Domeño, Directora del Centro San Rafael y Presidenta de ALMA Comahue, compartió su experiencia en el Congreso Internacional de Alzheimer CEAFA 2025, realizado en Ibiza, España. Presentó su segundo libro y vivió un emotivo encuentro con La Reina Sofía, reconocida por su compromiso con la causa del Alzheimer.

En una entrevista brindada al programa “Cuando la noche cae, la radio se enciende”, que se transmite por AM550, la doctora Etcheverry Domeño contó que la Reina inauguró el congreso, como lo hace cada año, y que tuvo la oportunidad inesperada de entregarle personalmente su nuevo libro: “Yo venía a presentar mi segundo libro y traía ambos ejemplares, pero no imaginaba que podría acercarme a dárselo. Hay muchos protocolos y no se permite entregar regalos a la Reina. Finalmente, los guardias nos llamaron y pudimos verla. Me preguntó de qué se trataba y me tomó de la mano. Fue un momento muy emotivo”, relató la profesional.

La especialista presentó en el congreso su obra “Cuaderno de prácticas de autocuidado para cuidadores principales”, un innovador libro taller pensado para acompañar y fortalecer a quienes cuidan a personas con demencia. La publicación, explicó, surge de más de una década de trabajo comunitario en la Patagonia y fue muy bien recibida por los referentes internacionales presentes. “Fue muy gratificante ver el interés que despertó nuestro modelo de taller. Muchos colegas de otros países se acercaron, sacaron fotos, y mostraron entusiasmo en replicarlo. Incluso fui invitada a presentarlo el año próximo en el Congreso Internacional de Alzheimer en Francia”, destacó Etcheverry Domeño.

La médica neuquina también subrayó la importancia de la colaboración entre asociaciones de familiares y cuidadores a nivel mundial: “Nos reunimos con más de cincuenta asociaciones de distintos países para compartir materiales y experiencias. Es fundamental que el conocimiento circule en ambas direcciones: traer ideas del exterior y también ofrecer nuestras propias prácticas a la comunidad internacional”.