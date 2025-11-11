La temporada de cerezas arrancó con menos fruta, más calidad y Chile como enemigo

La postal roja del Alto Valle volvió a aparecer, las cerezas ya están en los cajones, pero esta vez con menos volumen y más tensión. La cosecha arrancó con una producción más baja que la del año pasado, aunque con una calidad que, según los que saben, promete. Pero no todo es dulzura: hay una sombra que viene del otro lado de la cordillera y amenaza con arruinar la fiesta.

Mientras los productores locales afinan la logística para exportar a mercados exigentes como Estados Unidos y China, desde Chile llega una preocupación que no se puede ignorar. La fruta chilena, que entra por la puerta grande a través de Buenos Aires, podría saturar el mercado interno y tirar abajo los precios. Y eso, en un contexto de costos altos y rentabilidad ajustada, es como ponerle sal a la herida.

La temporada empezó con buen clima, pero con menos fruta en las plantas. Algunos lo atribuyen a factores climáticos, otros a decisiones técnicas. Lo cierto es que hay menos cerezas, pero las que hay, dicen, están impecables. El problema es que esa calidad no alcanza si el mercado se llena de producto importado que compite sin pedir permiso.

Los productores del Alto Valle no solo pelean contra el clima y los costos. Ahora también tienen que mirar de reojo lo que entra al país, la cereza chilena, con precios agresivos y volumen masivo, puede desestabilizar la venta local justo cuando empieza a moverse.

Desde el sector advierten que se necesita control, estrategia y algo más que buenos deseos. Porque si no se regula la entrada de fruta extranjera, lo que hoy parece una buena temporada puede terminar en números rojos.

La cereza rionegrina tiene historia, calidad y destino. Pero también necesita defensa. Porque en esta pulseada, no alcanza con cosechar bien. Hay que jugar fuerte en el mercado.