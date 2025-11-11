Calf comunicó una interrupción del servicio eléctrico que afecta al Parque Industrial Oeste, en el área comprendida por calle Conquistadores del Desierto, entre Ruta 7 y la doble rotonda de Casimiro Gómez.

Las cuadrillas técnicas recorren el sector para detectar el origen de la falla. Desde el organismo provincial informaron que las novedades se difundirán a la brevedad una vez identificada la causa.

Reparación de emergencia en calle Salta

Durante la mañana, otra cuadrilla de Calf realizó trabajos de emergencia en la red eléctrica que afectaron el suministro en la zona de calle Salta, entre Elordi y San Martín.

El corte tuvo una duración estimada de 30 minutos, período en el que se trabajó en tareas de mantenimiento correctivo.

Servicio restablecido

Cerca de las 9, la cooperativa confirmó la finalización de los trabajos en calle Salta y el restablecimiento total del servicio para los usuarios afectados.

“Todos los usuarios se encuentran con servicio normalizado”, informó el organismo en sus canales oficiales.

Cómo mantenerse informado

Desde Calf recomienda a los usuarios seguir los canales oficiales de comunicación, como su página web y redes sociales, donde se publican avisos de cortes programados o emergentes.

También se sugiere verificar el estado del servicio antes de realizar reclamos, especialmente en zonas industriales o de alta demanda, donde las reparaciones pueden requerir mayor tiempo.