La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, a través de la Unidad Operativa Zona Sur, informó que en horas de la tarde se registró un accidente vehicular sobre la Ruta Nacional 40, en la intersección con la Ruta Provincial 81, camino hacia Mascardi.

Un automóvil que se dirigía desde El Bolsón hacia San Carlos de Bariloche perdió el control y cayó al arroyo Guillermo, en una zona caracterizada por sus curvas y pendientes pronunciadas.

Dos ocupantes con lesiones leves

En el vehículo viajaban dos jóvenes, quienes sufrieron golpes menores y fueron asistidos en el lugar por guardaparques del área. Posteriormente, una de las ocupantes fue trasladada al Hospital Zonal de Bariloche para su revisión preventiva, confirmaron fuentes oficiales.

Los primeros en arribar fueron los guardaparques del Parque Nacional, que alertaron al personal de la Policía de Río Negro, Gendarmería Nacional y del Hospital Zonal.

Evaluación ambiental tras el accidente

El Departamento de Conservación del Parque Nacional Nahuel Huapi trabaja junto con el cuerpo de Guardaparques para evaluar los posibles impactos ambientales derivados del siniestro.

Recomendaciones para circular por el Parque Nacional

Desde la Intendencia recordaron la importancia de conducir con extrema precaución por las rutas del Parque Nacional Nahuel Huapi, especialmente en la zona sur.

El organismo recomienda:

Mantener una velocidad controlada .

Respetar la señalización vial .

Utilizar siempre el cinturón de seguridad .

Evitar distracciones durante la conducción.

Las autoridades remarcaron que la zona presenta condiciones climáticas variables, curvas cerradas y fuertes pendientes que exigen una conducción prudente.