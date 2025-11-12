La Municipalidad de Neuquén expuso ante la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza tarifaria 2026, que complementa al proyecto de Presupuesto ya presentado. La propuesta contempla la eliminación de dos tasas municipales (Residuos Urbanos Voluminosos y Contribución Plan Forestal Habitacional) para fortalecer al sector comercial e industrial.



Además, recordaron que se mantiene abierta la inscripción al Botón de Descuento Neuquino, beneficio que alcanza descuentos de hasta el 100% en los impuestos retributivos para el próximo año.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, manifestó que han recibido consultas y apreciaciones de los distintos bloques. El funcionario puntualizó que "el proyecto tiene una serie de características salientes que tienen que ver con la eliminación de tributos en la ciudad de Neuquén. Ya lo hemos hecho este año con 45 tasas y para el próximo está prevista la eliminación de dos tasas muy importantes para el sector comercial e industrial, porque la decisión del intendente Mariano Gaido es seguir acompañando al pulmón económico de la ciudad”.

Por otro lado, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Mónica Pesce, explicó que la iniciativa “está orientada a reducir la carga impositiva con la eliminación de estas tasas y con esta nueva modalidad de descuento en Neuquén, que es para la tasa de servicios a la propiedad e inmueble, básicamente el Botón Descuento Neuquino, donde todos los vecinos y vecinas se tienen que adherir a través de la página de la Municipalidad, en Muni Express, con una serie de pasos simples para poder obtener el beneficio”.

Para los jubilados, las entidades sin fines de lucro y las personas con discapacidad hay un 100% de eximición; para las familias neuquinas, un 50%; para el comercio local, un 40%; y para las empresas, un 30%. Para la eliminación de las tasas, la carga municipal bajará entre 30% y 40% para grandes contribuyentes y alrededor del 10% para comercios de menor tamaño.

Esta medida implica que unos 25 mil millones de pesos vuelvan a la actividad económica local. Las tasas habían sido creadas en 2023 para financiar obras, forestación y planes habitacionales, y su eliminación apunta a estimular la inversión y el desarrollo económico de la ciudad.

Para más información sobre la adhesión al Botón Descuento Neuquino, las y los contribuyentes pueden ingresar a www.neuquencapital.gov.ar, acceder a Muni Express y completar el trámite antes del 15 de diciembre.