El sol apareció, pero no vino solo

Tras una seguidilla de jornadas grises, el sol volvió a asomarse en Neuquén y el Alto Valle. Las temperaturas empiezan a subir, el cielo se despeja y todo parece mejorar… hasta que el pronóstico confirma lo inevitable: el viento también regresa, decidido a recordarnos quién manda.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este miércoles el clima será más estable, con máximas cercanas a los 22°C y un cielo mayormente despejado. Pero el viento del sudoeste no piensa tomarse descanso: las ráfagas podrían superar los 55 km/h, especialmente por la tarde.

Mientras en Neuquén vuela todo, en el resto del mapa tampoco zafan

Este miércoles, el clima en la provincia reparte un poco de todo. En Villa La Angostura y San Martín de los Andes, el cielo seguirá tapado, con máximas de apenas 14° y 15°C, perfectas para no soltar la campera en todo el día. En cambio, Zapala y Añelo tendrán un respiro con cielos despejados y máximas que rondarán los 22° y 23°C, aunque el viento también se dejará sentir. Más al norte, en Chos Malal, el panorama será más estable, con sol, 21°C de máxima y una mínima de 4°C, ideal para disfrutar... si el viento lo permite.

Día por día: el pronóstico para Neuquén

Miércoles: mínima 10°C, máxima 22°C. Ráfagas de hasta 56 km/h.

Jueves: mínima 10°C, máxima 26°C. Viento leve, ideal para aprovechar.

Viernes: mínima 14°C, máxima 30°C. Vuelve el calor con viento moderado.

Sábado: mínima 17°C, máxima 28°C. Ráfagas de hasta 81 km/h.

Domingo: mínima 11°C, máxima 26°C. Viento entre 20 y 50 km/h.

Un fin de semana que promete… arruinarse

La tregua será corta. El jueves se perfila como el mejor día de la semana, con máximas de hasta 26°C y viento leve. Pero el optimismo dura poco: el viernes vuelve el calor y, con él, el eterno compañero del Alto Valle.

Para el sábado, la AIC anticipa ráfagas de hasta 80 km/h, justo cuando muchos planeaban volver a disfrutar del aire libre. Las temperaturas rondarán los 28°C, pero el viento podría convertir el descanso en desafío.

El “innombrable” no da respiro

Aunque el sol finalmente regresó al Alto Valle, el viento vuelve a convertirse en el protagonista indiscutido. Ni las sombrillas, ni los planes al aire libre parecen resistirlo. Y así, una vez más, el finde neuquino promete volar... literalmente.