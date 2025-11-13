La Municipalidad de Bariloche informó que continúan los trabajos de pavimentación sobre la Ruta Provincial 79, conocida como el Camino Viejo al Cerro Catedral, una arteria clave para la conectividad vial en la zona Oeste del ejido. El tramo de 3 kilómetros conecta las avenidas Bustillo y Carlos Bustos, y su finalización fue incluida por el intendente Walter Cortés entre los objetivos a concretar antes de fin de año.

La información la confirmó el intendente Walter Cortés. Explicó que las tareas se realizarán con el equipo municipal que lleva adelante el plan de pavimentación iniciado tras la compra de la planta que produce hormigón H30. A pesar de tratarse de una ruta provincial, el municipio asumirá la ejecución de los 1.400 metros restantes, según el proyecto de ampliación presupuestaria que se analiza en el Concejo Deliberante.

La obra busca mejorar la fluidez del tránsito en una zona de alto movimiento turístico y residencial, conectando barrios como Villa Catedral, El Faldeo y Virgen de las Nieves con el principal centro de esquí de la ciudad. Además, permite descongestionar la ruta tradicional al cerro, especialmente en temporada alta.

La pavimentación del Camino Viejo representa una demanda histórica de vecinos, prestadores turísticos y autoridades locales. Con la decisión del Ejecutivo municipal de asumir la obra, se espera que el tramo esté completamente habilitado antes del invierno 2026, fortaleciendo la infraestructura vial y el posicionamiento turístico de Bariloche.