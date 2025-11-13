La Universidad Nacional del Comahue (UNCo), anunció la compra de un equipo que mide la fatiga en materiales metálicos, único en América Latina por su capacidad operativa, según indicaron desde la Universidad. La compra se tramitó en 2022, a través de un programa de equipamiento. La máquina cuenta con alta capacidad, ahorra tiempos y energía.

Su nombre es Máquina de Ensayos de Fatiga Resonante de Alta Capacidad (High Capacity Resonant Fatigue Testing Machine, marca RUMUL, modelo VIBROFORTE 500k) y la compra fue gestionada en 2022 por la UNCo a través del Programa Equipar Ciencia 1.

Tiene un valor de 446.900 dólares, es de origen Suizo y también puede prestar servicios a industrias como la petrolera. Indicaron que la gestión inicial y el seguimiento de la adquisición de este equipamiento estuvo a cargo de la secretaría de Ciencia y Técnica que conduce Eugenia Rodríguez.

"El equipo sirve para probar resistencia de materiales metálicos, también de tracción o de fricción. Está diseñado para ensayos de alta frecuencia, ahorra tiempo, energía y tiene una capacidad de trabajo de hasta cinco toneladas. Por estas características es único en Latinoamérica", explicaron desde la UNCo.

El mismo será utilizado para la formación de estudiantes de las carreras que se dictan en la Facultad de Ingeniería, las cuales se estudian en la sede de Neuquén Capital. La misma cuenta con seis carreras de ingeniería, dos de profesorados y una licenciatura. Además dos doctorados, dos maestrías y dos especializaciones.

Destacaron que para su instalación llegó un especialista de Suiza, Christof Braun. Junto a Ceferino Stiembreger, docente del departamento Mecánica de la Facultad de Ingeniería, comenzaron a montar el equipo el miércoles pasado y comenzaría a funcionar a partir de la próxima semana.

La alta capacidad de esta máquina permitirá realizar ensayos sobre materiales muy resistentes como los que se utilizan en la industria petrolera.