Un accidente de tránsito entre avenida Mosconi y calle Chubut generó un importante congestionamiento este jueves por la mañana, alrededor de las 7:30. Una camioneta chocó a un motociclista. El conductor del rodado menor resultó herido en el impacto. Afortunadamente, fue rápidamente asistido por un grupo de médicos que transitaba por la zona y recibió los primeros auxilios antes de la llegada de la ambulancia y la policía de tránsito.

La colisión se produjo cuando una camioneta Chevrolet S10 y una motocicleta de baja cilindrada circulaban en el mismo carril en dirección a Cipolletti. Aunque aún se investigan las causas del siniestro, la camioneta impactó contra la moto, provocando que el motociclista cayera y sufriera lesiones.

El incidente generó un importante congestionamiento en la ruta, con una fila de vehículos de varios metros. La situación provocó retrasos significativos en el tránsito hacia Cipolletti, obligando a muchos conductores a desviarse por la colectora para continuar su recorrido. La intervención de los médicos y la pronta llegada de los servicios de emergencia permitieron que el herido fuera atendido rápidamente en el lugar.