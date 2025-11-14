Un vuelco vehicular se registró este jueves por la noche sobre la Ruta Nacional 3, a unos 10 kilómetros de Sierra Grande, en el sector conocido como la curva de la Antena, un tramo con antecedentes de despistes y siniestros viales. El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas y dejó como saldo un herido con lesiones leves.

La camioneta Toyota Hilux involucrada en el siniestro sufrió destrucción total tras perder el control y volcar sobre la banquina. Su único ocupante, un hombre oriundo de Puerto Madryn, fue rescatado por personal de Bomberos Voluntarios, quienes lo encontraron consciente dentro del habitáculo. Posteriormente fue trasladado por personal de salud pública hacia el hospital para la realización de los exámenes médicos de rigor.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande, junto a equipos de emergencias viales, que asistieron al conductor y aseguraron la zona para evitar nuevos incidentes. El tránsito fue parcialmente asistido mientras se realizaban las tareas de rescate y remoción del vehículo.

La curva de la Antena es un sector de la Ruta 3 que presenta características geométricas complejas, con historial de vuelcos y despistes reiterados, especialmente en horarios nocturnos o con condiciones de baja visibilidad. Las autoridades reiteraron el pedido de máxima precaución al circular por la zona, respetando velocidades y señalización.

La investigación sobre las causas del siniestro quedó a cargo de la comisaría local, que trabaja en la reconstrucción del hecho. No se descartan factores como fatiga, distracción o condiciones del asfalto, aunque al momento del vuelco no se registraban lluvias ni niebla en el sector.