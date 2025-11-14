La Municipalidad de Neuquén informó que hasta el momento 22.000 contribuyentes se adhirieron al programa "Botón Neuquino de Descuentos para Retributivos", que ofrece descuentos de hasta el 50% en el pago de impuestos municipales, con una reducción del 100% en el caso de jubilados, pensionados o personas con discapacidad. La inscripción al beneficio, que puede solicitarse de manera digital a través de la página web oficial de la municipalidad, estará disponible hasta el 15 de diciembre.

Este programa forma parte de una política implementada por el intendente Mariano Gaido, cuyo objetivo es aliviar la carga impositiva a los vecinos de la ciudad de Neuquén, a la vez que fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Además de los beneficios para los contribuyentes particulares, el programa también incluye importantes reducciones para el sector comercial, con el fin de apoyar la reactivación económica en la ciudad.

Fernando Schpoliansky, secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, destacó el impacto positivo de esta iniciativa. “Llevamos 22.000 adhesiones en los primeros 10 días, un buen número, pero invitamos a todos los vecinos a que aprovechen este beneficio que puede llegar hasta el 50% de descuento”, explicó.

El proceso de adhesión es sencillo y completamente digital. Los interesados deben ingresar al sitio web oficial de la municipalidad, www.neuquencapital.gov.ar

, acceder a la sección Muni Express y hacer clic en el botón verde que aparece en la pantalla. A partir de allí, el sistema muestra las propiedades registradas a nombre del contribuyente, y tras seleccionar las correspondientes, un mensaje de confirmación indicará que el descuento ha sido aplicado.

Fernando Schpoliansky, secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén.

“Este descuento será del 50% para los contribuyentes, y de 100% en el caso de jubilados que perciban hasta tres sueldos mínimos, pensionados y personas con discapacidad”, detalló Schpoliansky. El funcionario también aclaró que, si bien el beneficio estará disponible a partir de enero de 2026, los vecinos tienen tiempo hasta el 15 de diciembre para realizar su solicitud.

El secretario de Finanzas también destacó que este programa se enmarca dentro de la política fiscal del municipio, que ha logrado mantener un equilibrio financiero, permitiendo la implementación de medidas que benefician a los vecinos. “El municipio tiene un alto índice de cobrabilidad y una buena administración fiscal, lo que nos permite llevar adelante esta política de reducción de impuestos sin comprometer las finanzas locales”, subrayó.

Para aquellos que necesiten asistencia durante el proceso de inscripción, Schpoliansky recordó que pueden comunicarse a la línea 147 o utilizar el bot CAPI de Inteligencia Artificial en el sitio web, el cual guía paso a paso a los contribuyentes. Además, el funcionario aclaró que los inquilinos no podrán acceder al beneficio directamente, pero pueden solicitarlo a través del titular del inmueble.