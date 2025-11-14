El Mercado de Sabores regresará este sábado y domingo desde el mediodía en el Mercado Concentrador de Neuquén, con más de 100 productores de alimentos y bebidas del Alto Valle y del interior provincial, además de operadores del propio mercado. Así lo confirmó Diego Molina, presidente del establecimiento, en una entrevista con La Primera Mañana, que se emite por AM 550.

El evento ocupará las dos naves principales del predio, que estarán abiertas al público, y sumará un corredor gastronómico en los playones centrales con puestos de productores, emprendedores y food trucks. Allí también se ubicará un sector especial dedicado al chocolate, uno de los atractivos de esta segunda edición. Según adelantó Molina, la estructura será montada desde hoy viernes para evitar complicaciones por posibles lluvias y garantizar que todo funcione con normalidad.

La actividad se desarrollará ambos días de 12 a 20. Además de emprendedores de Neuquén capital y Centenario, participarán elaboradores de distintas localidades del interior, que traerán alimentos regionales y productos artesanales como parte del cierre anual de las ferias que organiza el Centro PyME-ADENEU.

Precios para todos los bolsillos

En cuanto a precios, Molina confirmó que habrá ofertas especiales desde los operadores del Mercado Concentrador, con verduras que comenzarán en los $500. Aclaró que si bien en la operatoria diaria muchos puestos venden por bulto cerrado, este fin de semana se trabajará de manera alternativa para ofrecer productos por kilo o en packs accesibles, de modo que las familias puedan comprar sin restricciones de volumen.

“El objetivo es que más gente conozca que estamos cerca del centro, accesibles y con buena calidad”, señaló el presidente del Mercado Concentrador al invitar al público a recorrer la propuesta.

Evento

