Un encuentro político para ordenar la agenda federal de Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa recibió este sábado al ministro del Interior, Diego Santilli, en una reunión que buscó poner sobre la mesa los temas que la provincia considera centrales en su vínculo con la administración nacional. Fue un encuentro que combinó trabajo técnico y decisión política, en un momento en que Neuquén apunta a fortalecer su posición en los debates que se abrirán en el Congreso y en la agenda federal.

La visita se da en un contexto marcado por el inicio de una nueva etapa nacional, posterior a las Elecciones Legislativas y ante un mapa legislativo más favorable para las negociaciones, y ante la necesidad de que provincias productoras como Neuquén, puedan obtener respuestas concretas en materia de financiamiento, obras y distribución de recursos.

Los temas centrales que el gobierno provincial busca resolver son varios, pero los ejes clave están vinculados a la renegociación de la coparticipación, la deuda de Nación con Neuquén, el impuesto a los combustibles y las obras pendientes en el territorio provincial.

La discusión por la coparticipación y las deudas: un reclamo histórico de Neuquén

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el esquema de coparticipación federal. Neuquén expuso su histórico reclamo: de cada 100 pesos que aporta a la Nación, apenas 51 regresan en recursos. El desequilibrio contrasta con otras provincias donde el aporte es hasta siete veces menor que el retorno.

La provincia argumenta que este esquema implica una fuerte transferencia de recursos desde la Patagonia hacia distritos con menor actividad económica, incluso cuando Neuquén sostiene gran parte del crecimiento energético del país.

“Si a la Argentina le va bien, a Neuquén le va ir bien. Y si a Neuquén le va bien, a la Argentina le va ir bien”, enfatizó El mandatario provincial.

También se plantearon las deudas pendientes que Nación mantiene con la provincia. El gobierno neuquino evalúa alternativas de compensación, entre ellas bienes inmuebles o activos nacionales que podrían equilibrar la relación financiera.

Impuesto a los combustibles y la urgencia de una infraestructura acorde al crecimiento

Otro capítulo del encuentro se centró en el impuesto a los combustibles. Hoy, cada automovilista que carga nafta paga cerca de un 40% en impuestos nacionales, parte de los cuales debiera destinarse al mantenimiento de rutas. Sin embargo, Neuquén reclama que esos fondos no regresan en obras viales, ya que las obras están paralizadas. Una provincia atravesada por el crecimiento demográfico acelerado, propulsado por el movimiento que genera Vaca Muerta, necesita contar con infraestructura, principalmente vial.

El gobierno provincial planteó que la falta de infraestructura no es un problema futuro, sino actual. Con un flujo constante de migración interna que llega atraída por las oportunidades laborales ligadas al gas y el petróleo, las rutas neuquinas requieren ampliación, repavimentación y nuevas trazas.

Un plan vial sin precedentes para acompañar el desarrollo de Vaca Muerta

Neuquén presentó su plan de obra como parte de la discusión con Nación con un argumento que por sí solo, deja en claro el punto de vista provincial. A lo largo de toda su historia, la provincia ya construyó 1.260 kilómetros de rutas. En la actual gestión, el objetivo es ejecutar 619 kilómetros nuevos, es decir, más de la mitad de lo construido desde la creación de la provincia. Mucho de esto ya es una realidad, y gran parte está en marcha, en el norte provincial, en la zona de los lagos y principalmente, con la intención de enfocarse en el corazón de Vaca Muerta.

El gobierno provincial sostiene que este volumen de obra es indispensable para acompañar el desarrollo proyectado en la zona petrolera, ante la expansión de las ciudades que reciben trabajadores de todo el país. Según el diagnóstico oficial, existe un déficit estructural cercano a los 4.000 millones de dólares en infraestructura, cuya financiación requiere acuerdos federales y previsibilidad presupuestaria.

Una relación política previa y un diálogo con peso propio

La reunión entre Figueroa y Santilli no partió desde cero. Ambos dirigentes ya se conocían y compartieron trabajo político en elecciones anteriores, algo que el gobernador neuquino destacó como un punto a favor en la articulación futura.

"Al gobernador lo conozco hace bastantes años. Nos ha tocado, allá por el 2021, encabezar una elección, ambos ganamos en aquel entonces", recordó Santilli luego del encuentro.

La visita a Neuquén forma parte de una agenda intensa del ministro del Interior, que en los últimos días mantuvo encuentros con los gobernadores de Salta, Tucumán, Chubut, Catamarca, San Juan y Córdoba, además de participar en una reunión vinculada al sector minero en Mendoza. Su paso por Neuquén fue la última escala de una semana dedicada a consolidar la interlocución con las provincias.

"Uno va dialogando sobre puntos que quizás no se tienen coincidencias plenas, pero estamos convencidos que estamos en un círculo virtuoso”, resaltó Figueroa.

La posición neuquina en el nuevo mapa político

El gobierno provincial remarcó que la reunión se desarrolló con “espíritu constructivo” y con la convicción de que Neuquén jugará un rol central en el desarrollo del país. Entre los ejes planteados estuvieron la necesidad de contar con un Presupuesto 2026 que refleje el crecimiento proyectado, la continuidad de obras claves y una agenda federal que atienda la realidad productiva de la Patagonia.

“Neuquén va a cumplir un rol fundamental en el diseño y en la construcción de la nueva Argentina”, dijo Figueroa, por lo que consideró que el diálogo “siempre va a ser productivo”

El encuentro dejó instalada la intención de seguir trabajando en coincidencias y avanzar en temas estructurales para la provincia. En un momento de redefiniciones nacionales, Neuquén busca afirmarse como una voz propia, con capacidad de impulsar debates y exigir respuestas que acompañen su crecimiento.