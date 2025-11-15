La familia damnificada por el incendio que arrasó con su vivienda en Centenario atraviesa un profundo dolor: además de perder todas sus pertenencias, el fuego se cobró la vida de sus cinco perros, que quedaron atrapados entre las llamas y el humo. La tragedia ocurrió el viernes al mediodía y dejó a sus dueños sin hogar, sin sus mascotas y sin posibilidad de rescatar nada.

El siniestro afectó por completo la vivienda ubicada en la calle Comodoro Rivadavia, en la Parcela 8. El fuego avanzó rápidamente por el techo de machimbre y, cuando los Bomberos Voluntarios lograron llegar, el interior ya estaba tomado por las llamas.

Los daños fueron totales: colchones, muebles, frazadas, lavarropas, heladera, termotanque, garrafas y los elementos básicos de uso diario quedaron inutilizables. La casa quedó inhabitable.

Ante esta situación desesperante, docentes del Jardín N°29 —donde trabaja una integrante de la familia— iniciaron una colecta solidaria para ayudarla a recomponer lo esencial.

Se solicita colaboración con colchones, frazadas, garrafas, muebles y electrodomésticos, o bien aportes económicos a través del alias colectapichipiuque29. También se puede coordinar asistencia o acercar donaciones al número 299 4098095.

La comunidad educativa expresó su acompañamiento en este momento tan doloroso y convocó a sumar ayuda para que la familia pueda afrontar la pérdida emocional y material que dejó el incendio.