En las últimas horas, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez aseguró que, ya se ha vendido cerca del 80% de las entradas y la organización prevé una asistencia de 60.000 personas en el estadio para la final de la Copa Libertadores de América 2025.

En una entrevista con un programa paraguayo, el dirigente destacó la importancia del encuentro entre dos de los equipos más valiosos del fútbol brasileño -Flamengo de Río de Janeiro y Palmeiras de San Pablo- y y recordó a los espectadores que ambos siguen en la lucha por el título nacional.



“Somos conscientes de la rivalidad que también existe dentro de Brasil, ya que ambos equipos compiten en el Campeonato Brasileño. Todo esto crea un ambiente festivo muy importante”, declaró el presidente de la Conmebol a “La rotativa del Aire”.

El Estadio Monumental de Universitario de Lima en Perú, será escenario de la final de la edición 2025 de la Copa Libertadores de América

El cotejo se jugará en el Estadio Monumental, Lima de Universitario y se estima que va a generar una ganancia entre 40 y 70 millones de dólares para el país incaico.

“Sabemos que Lima está acostumbrada a albergar grandes eventos deportivos. Pero, en particular, este es uno de los eventos que podemos considerar entre los cuatro más importantes del fútbol mundial”, agregó.



Durante la entrevista, Domínguez volvió a abordar la posibilidad de llevar la final de la Libertadores a otros continentes. El presidente reconoció el interés de países fuera de Sudamérica por albergar el evento, recordando el precedente de la final entre Boca Juniors y River Plate, celebrada en España en 2018. Sin embargo, afirmó que, a pesar de la demanda internacional, aún no existen negociaciones concretas sobre nuevas ediciones fuera del continente.