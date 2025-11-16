La Municipalidad de Neuquén volvió a desplegar su programa de castraciones gratuitas y esta vez trasladó su equipo de Bienestar Animal al barrio Confluencia, donde durante la mañana del sábado se realizaron 60 esterilizaciones de gatos y gatas en la vecinal ubicada en Correntoso y Cerro Catedral.

Celeste Leiga, subsecretaria de Ciudad Saludable, celebró la respuesta vecinal: los turnos se agotaron en minutos y la asistencia fue del 100%. Además, destacó que el operativo incluyó vacunación y desparasitación, ampliando el alcance sanitario.

Con este operativo, la Ciudad superó las 140 mil castraciones en cinco años, una cifra que refleja la continuidad y efectividad del plan impulsado por el intendente Mariano Gaido.

“Es una tarea que no descansa”, afirmó Luciana De Giovanetti, secretaria de Derechos Humanos y Relaciones Institucionales, quien subrayó el impacto territorial del programa: “El municipio se acerca a cada barrio para que los vecinos no tengan que trasladarse”.

Además de los operativos móviles, Neuquén cuenta con quirófanos fijos y móviles que funcionan de lunes a viernes, lo que permite sostener una política pública de salud y control poblacional de forma permanente.

“Si nuestros animales están sanos, también lo están las familias que conviven con ellos”, sostuvo De Giovanetti, remarcando el eje sanitario y social del programa.

Los vecinos interesados en futuros operativos pueden encontrar toda la información en la web de la Municipalidad y en las redes de Derechos Humanos y Ciudad Saludable.