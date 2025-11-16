¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 16 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
ACTUALIDAD

Con 60 castraciones en Confluencia, la Municipalidad superó las 140 mil intervenciones en cinco años

El operativo realizado este sábado en barrio Confluencia incluyó castraciones, vacunación y desparasitación. La gestión de Mariano Gaido consolida una política pública ejemplar en bienestar animal.

Por Redacción

Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 16:58
PUBLICIDAD

La Municipalidad de Neuquén volvió a desplegar su programa de castraciones gratuitas y esta vez trasladó su equipo de Bienestar Animal al barrio Confluencia, donde durante la mañana del sábado se realizaron 60 esterilizaciones de gatos y gatas en la vecinal ubicada en Correntoso y Cerro Catedral.

Celeste Leiga, subsecretaria de Ciudad Saludable, celebró la respuesta vecinal: los turnos se agotaron en minutos y la asistencia fue del 100%. Además, destacó que el operativo incluyó vacunación y desparasitación, ampliando el alcance sanitario.

Con este operativo, la Ciudad superó las 140 mil castraciones en cinco años, una cifra que refleja la continuidad y efectividad del plan impulsado por el intendente Mariano Gaido.

“Es una tarea que no descansa”, afirmó Luciana De Giovanetti, secretaria de Derechos Humanos y Relaciones Institucionales, quien subrayó el impacto territorial del programa: “El municipio se acerca a cada barrio para que los vecinos no tengan que trasladarse”.

Además de los operativos móviles, Neuquén cuenta con quirófanos fijos y móviles que funcionan de lunes a viernes, lo que permite sostener una política pública de salud y control poblacional de forma permanente.

“Si nuestros animales están sanos, también lo están las familias que conviven con ellos”, sostuvo De Giovanetti, remarcando el eje sanitario y social del programa.

Los vecinos interesados en futuros operativos pueden encontrar toda la información en la web de la Municipalidad y en las redes de Derechos Humanos y Ciudad Saludable.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD