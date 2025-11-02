Cipoleños a fondo: le pidió casamiento en plena pista

En plena carrera de Turismo Carretera, en Paraná, cuando el ruido de los autos tapaba cualquier otra emoción, un hombre dejó el volante del destino en manos del amor y se arrodilló ante su pareja con una cajita de anillos en la mano. Lo que debía ser una cita con la velocidad terminó convertida en una escena de película, con lágrimas, aplausos y una promesa de “para siempre” que hizo vibrar más que cualquier motor.

Julio y Melisa son de Cipolletti, con un amor tan fuerte como el de ellos, por el Turismo Carretera y Mariano Werner en particular. Por eso a él se le ocurrió que la propuesta más importante como pareja debía ser relacionada a la pasión que comparten.

Ellos se conocen hace años, pero recién este año, en la carrera disputada en Toay, en abril, formalizaron la relación. Unos pocos meses después sellaron el amor con una propuesta muy particular de casamiento.

.Todo se armó con precisión de mecánico e ingeniero y el suspenso de un final cerrado. En medio de los boxes, y con la complicidad del ídolo de Ford, que con excusas técnicas le permitió a Melisa subir a su Ford Mustang. , con un solo requerimiento, "no toques los pedales". Le colocó el volante y soltó la frase mágica: “hay algo más importante que esto".

Ahí apareció él, Julio, con una sonrisa que no cabía en la cara y una cajita roja que decía más que mil caballos de fuerza.

El tomó la palabra, le recordó los momentos vividos y la pasión que los une. El atuendo también fue elegido para la oportunidad. Ambos vestían remeras del equipo de Werner.

Ella quedó helada. Miró alrededor buscando entender si era una broma, pero la emoción le ganó la carrera. Las manos le temblaban, los ojos se le llenaron de lágrimas y apenas pudo decir que sí. A su alrededor, el público estalló en aplausos y gritos.

Y no era para menos: pocas veces una pista fue testigo de algo tan humano, tan fuera de libreto.

La complicidad de Werner

Werner se sumó a la alegría del momento: “Los anillos son lo importante”. Aunque luego en la transmisión televisiva hizo referencia al hermoso momento vivido el sábado y, después del triunfo en la serie, también lo relacionó con las cábalas para cortar la mala racha que atraviesa esta temporada.